تعطيل الدراسة في الإسكندرية وكفرالشيخ.. تقرير حكومي بشأن الأمطار والطقس السيئ

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعد ظهر اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع في المحافظات بعد موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة اليوم الاربعاء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن تقرير غرفة العمليات أوضح تعرض محافظة القاهرة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب أحياء المحافظة مع وجود تراكمات خفيفة للمياه وتم التنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لإزالة تراكمات المياه ، كما لا يوجد معوقات لحركة المرور على مستوى المحافظة .

وقال اللواء محمود شعراوي أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على محافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح والغربية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية وعدد آخر من محافظات الجمهورية مع وجود رياح متوسطة ، منوهاً إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات والوحدات المحلية للتدخل السريع والتعامل مع تجمعات الأمطار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ حيث تم تعطيل الدراسة باستثناء المدارس والمعاهد الأزهرية التي بها امتحانات .

وأشار التقرير أيضاً إلي انتشار معدات شفط المياه بالتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى طبقاً لخطة الانتشار المعدة لمواجهة موجة الطقس المتوقعة.

وطالب اللواء محمود شعراوي كافة المحافظات بإستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وسرعة أعمال شفط وسحب المياه بالمعدات بالاماكن المتراكم بها المياه مع ضرورة نزول رؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية بالمحافظات المتضررة من أحوال الطقس .

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع المحافظات والتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء .

كما طالب اللواء محمود شعراوي بأهمية باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ ، كما طالب وزير التنمية المحلية من المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفاً من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان .