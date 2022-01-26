الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

02:23 م الأربعاء 26 يناير 2022
الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية لأبناء الشهداء

النقابة العامة للأطباء

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كتب - أحمد جمعة:

خاطبت النقابة العامة للأطباء، المجلس الأعلى للجامعات لتوفير منح دراسية للطلبة والطالبات من أبناء شهداء الأطباء.

وقالت إيمان سلامة مقرر اللجنة الإجتماعية وعضو مجلس النقابة، إن النقابة على تواصل مستمر مع الجامعات المصرية للتيسير علي أبناء شهداء الأطباء، مشيرة إلى أنها تواصلت مع د. حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوفير منح دراسية بالجامعات والمعاهد التعليمية لعدد 18 طالبا وطالبة من أبناء شهداء الأطباء بالمحافظات المختلفة.

وأوضحت سلامة فى بيان للنقابة اليوم، أن أمين عام المستشفيات الجامعية أكد تقدير المجلس الأعلى للجامعات لشهداء الأطباء وأنه سيعمل علي توفير المنح الدراسية لأبناء الشهداء.

النقابة العامة للأطباء المجلس الأعلى للجامعات أبناء الشهداء منح دراسية

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