نجيب ساويرس يحتفل بتأهل أستون فيلا لدوري الأبطال بعد غياب 42 عامًا

كتب- حسن مرسي:

احتفل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتأهل نادي أستون فيلا الإنجليزي، المملوك لشقيقه ناصف، إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 42 عامًا.

ونشر نجيب صورة لمدرب الفريق أوناي إيمري على حسابه الرسمي بموقع "إكس" مرفقًا إياها بتعليق يعبر عن فخره بهذا الإنجاز: "تهانينا لأخي ناصف على العمل الرائع... فخور بتأهل أستون فيلا وهو نادي مملوك لمصر، إلى دوري أبطال، أستون فيلا في خمس سنوات من البطولة إلى دوري الأبطال".

وتأهل نادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي تعود ملكية 55% من أسهمه للملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل 2025/2024 بعد ضمان احتلاله المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.