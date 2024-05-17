شريف الشوباشي عن "تكوين": مليش علاقة بهم.. ومش فاهم هما عاوزين إيه؟

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب والمفكر شريف الشوباشي علاقته بمؤسسة تكوين، معلقا: لا علاقة لي بمؤسسة تكوين، وسأكون عضوا فيها حينما يكون هناك لها هدفا ورؤية وتناغم بين أعضائهاـ، مستطردا: "مش فاهم هما عاوزين إيه؟، وكل واحد عاوز يكون البطل".

وأكد شريف الشوباشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن العلمانيين لا يشكلون تأثيرا بسبب المناخ العام منذ 40 عاما، مشددا على أن نزع آلية التكفير من المثقفين وغيرهم تحتاج الدراسة العقلية الخاصة بهم.

وتابع شريف الشوباشي: التيار العلماني يحتاج وقوف الدولة بجانبه، ولكن لا توجد فرص لإبداء الرأي على الساحة الإعلامية.

وبشأن اتباع العلمانيين أفكارا غربية، استكمل الكاتب والمفكر شريف الشوباشي قائلا: هناك اتجاه غربي قائم على الحرية المطلقة، وفكرة المثلية موجودة منذ فجر التاريخ، وستنتهي قريبا.

ونوه الكاتب والمفكر شريف الشوباشي عن أن الإنسان في حاجة للمنطق والروحانيات والعقل والمشاعر والأحاسيس.