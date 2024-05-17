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شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية

01:51 ص الجمعة 17 مايو 2024

الكاتب والمفكر شريف الشوباشي

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كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إن القرآن ليس كتاب علم أو تاريخ، على الرغم من احتوائه على تاريخ وعلوم متنوعة، مشيرا إلى أن اعتبار الكتب الدينية هي العلم أمر مرفوض.

وأكد شريف الشوباشي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخطاب الديني يحتاج إلى ثورة وإعادة نظر والتوقف عن الإرهاب باسم الدين، معلقا: لا صدام بين الشيخ والفيلسوف وإنما هناك حوار.

وتابع شريف الشوباشي أنه لا ينتمي إلى أي تيار، لكنه علماني المنهج يعني فصل الدين عن الدولة، مشددا على رفضه الدولة الدينية والخلافة الإسلامية.

واستكمل قائلا: التيار العلماني يواجه صعوبة شديدة في مصر، ولو ظهر طه حسين الآن سيتم إقصاؤه؛ لأن الناس تريد أن تسمع للشيخ وليس للفيلسوف، ما يعني أن الشيخ يمثل 95% من الشعب والفيلسوف 5%.

ونوه شريف الشوباشي عن أن كتاب الشيخ والفليلسوف لم يكن فيه انحيازا للفلسفة حتى لا يقال أني منحاز لفكري.

شريف الشوباشي حمدي رزق برنامج نظرة
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