مستشار الرئيس: المصاب بمتحور كورونا الجديد يمكنه إصابة 16 شخصا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الفرق بين فيروس كورونا ومتحور كورونا الجديد.

وقال تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس: المتحور الجديد سريع الانتشار إذا كان فيروس الأنفلونزا العادية الشخص المصاب ممكن يصيب ما بين شخصين إلى 3 أشخاص فأن فيروس كورونا الأولي كان يصيب ما بين 5 إلى 6 أشخاص، ولكن المتحور الجديد الشخص المصاب ممكن يصيب من 14 إلى 16 شخصا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة: "قبل موضوع الكورونا كانت الوفيات التي رصدت بسبب الأنفلونزا الموسمية سنويا في العالم 500 ألف حالة".

وتابع: "وصلنا لمرحلة جيدة جدا فيما يخص اللقاحات" مشيرًا إلى أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى وصل إلى حوالي 60 مليون وعدد من حصلوا على الجرعة الثانية تقريبًا 35 مليون والذين حصلوا على الجرعة المعززة حوالي نصف مليون، المتوسط اليومي للتطعيم حوالي من 350 إلى 500 ألف شخص وهناك إقبال كبير على اللقاحات.​