انتصار السيسي تلتقي "كيم يونج سوك" قرينة رئيس كوريا الجنوبية​

أمين "الأعلى للشئون الإسلامية" يلتقي المشاركين في دورة "التعامل مع

كتب- محمد نصار:

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء قرينة الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية.

وقالت انتصار السيسي، عبر حسابها على فيسبوك: شرفت اليوم باستقبال كيم يونج سوك، قرينة رئيس كوريا الجنوبية، وقد كان لقاؤنا حافلا بالمناقشات الثرية حول دعم الشباب وتمكين المرأة في جميع المجالات، إلى جانب حديثنا عن جهود الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدور الكبير الذي يلعبه الشباب في هذا الجانب.

وأضافت قرينة الرئيس: وتطرقنا في حديثنا حول إجراءات الدولة المصرية في توفير حياة كريمة لكل المصريين عبر سلسلة من المبادرات الحكومية، التي تشق الدولة المصرية الطريق بها نحو الجمهورية الجديدة.

وتابعت: وإنني إذ أرحب بضيوف مصر الكرام في بلدهم الثاني، فإنني أتوجه بخالص الشكر لكيم يونج على مشاعرها الطيبة وكلماتها الرقيقة عن مصر والتي أكدت عمق العلاقات والصداقة المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين.