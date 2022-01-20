مسابقات الأوقاف.. فتح باب القبول لخريجي 9 كليات أزهرية للعمل خطباء مكافأة

11:56 ص الخميس 20 يناير 2022
مسابقات الأوقاف.. فتح باب القبول لخريجي 9 كليات أزهرية للعمل خطباء مكافأة

وزارة الأوقاف

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كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف.

وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن التقديم لخريجي الكليات الأزهرية التالية:
"الدعوة، وأصول الدين، والشريعة ، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، واللغات والترجمة، والتربية، والإعلام، والقرآن الكريم".

ولفتت إلى أن يجب أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:
- أن يكون حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملمًا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

ودعت وزارة الأوقاف، الراغبين في دخول المسابقة التقدم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/Lwspiz5E41DacRMW8​

وزارة الأوقاف الكليات الأزهرية القرآن الكريم الدراسات الإسلامية

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