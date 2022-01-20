الأوقاف: توزيع أكثر من 5 آلاف زي أزهريّ جديد للأئمة بـ 8 محافظات

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، بدء توزيع الدفعة السابعة من الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم ( 5350) إمامًا، وذلك بمحافظات: (الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة- كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط).

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه بذلك يبلغ ما تم توزيعه من 1/7/ 2021م حتى تاريخه (50223) زيًّا أزهريًّا، وما زال التوزيع مستمرًا.

ودعت وزارة الأوقاف، الأئمة بالحضور إلى مقار مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، على أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، بدءًا من السبت 22 / 1 /2022م وحتى الاثنين 14 / 2 / 2022م.

في الوقت نفسه، التقى الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الخميس، فوج الدعوة الإلكترونية المشاركين في دورة "أخلاقيات وآداب التعامل مع سوشيال ميديا"، للعاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وأكد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الدعوة عبر الفضاء الإلكتروني هي هدف استراتيجي للأوقاف في المرحلة الراهنة، لنشر صحيح الإسلام والفكر الوسطي المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وأِشار إلى أن وزارة الأوقاف تنطلق في الفضاء الإلكتروني بأخلاقيات وآداب تتسم بالصدق والمسئولية ، فديننا الحنيف قد دعانا إلى ضرورة التثبت في النقل قولًا أو كتابة أو مشاركة إلكترونية.

ولفت إلى أن العاقل يفكر قبل أن يتكلم والأحمق يتكلم دون أن يفكر ، كما أكد أن ديننا هو دين القيم الأخلاقية والإنسانية الراقية السامية وأن من خرج على مقتضى القيم الإنسانية الراقية خرج على مقتضى القيم الدينية وانحرف عن الفهم الصحيح للدين، محذرًا من محاولات النيل من الآخرين غيبة أو نميمة أو سخرية أو همزًا أو لمزًا سواء في الواقع أم عبر المواقع الإلكترونية.

ونوه إلى أن وزارة الأوقاف تحارب الشائعات وتزييف الوعي من خلال 31 موقعًا وصفحة وقناة وتطبيقًا يُبث من خلالها كل ما هو جديد في الفكر الديني ، إلى جانب أخبار الأوقاف والجهات التابعة لها.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية المتميزة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا، واهتمامها بتنمية مهارات ورفع كفاءة العاملين بها للتعامل مع العصر بأدواته، مع أقصى درجات الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة.​