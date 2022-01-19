بدءا من الغد.. مصر للطيران: تغيير مقر إقلاع الرحلة المتجهة للبحرين
كتب - محمد عبيد:
قررت شركة مصر للطيران تشغيل رحلاتها من القاهرة إلى البحرين رقم MS920، من مبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي بدلا من مبنى الركاب رقم ٣، اعتبارا من غد الخميس الموافق ٢٠ يناير الجاري .
وطالبت الشركة، المسافرين على رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى البحرين، التوجه إلى مبني 2 لإنهاء إجراءات سفرهم.
يذكر أن مصر للطيران تسير ٦ رحلات أسبوعياً بين القاهرة والبحرين، تقلع الساعة ١٣:٤٥ ظهرا من القاهرة .
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