ضبط أقراص مخدرة مع راكب مصري قادم من النمسا بمطار القاهرة

09:33 م الأحد 16 يناير 2022
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كتب- محمد عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة، أخفها راكب مصري داخل جاكت يرتديه فور وصوله من النمسا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من فيينا، اشتبه أحمد صبرى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية قادمًا من النمسا، وبالعرض على تامر رمزي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد ومصطفى صادق تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيًا، تبين وجود 33 شريط بها أقراص مخدر الترامادول وأوكسي كونتين، مخبأة داخل الجاكت الذي يرتديه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

ضبط أقراص مخدرة مطار القاهرة جمارك المطار

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