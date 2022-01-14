الزراعة: الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية خلال يناير في 13 محافظة

06:13 م الجمعة 14 يناير 2022
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كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ 30 مدرسة حقلية، خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير، في 13 محافظة.

وقال الدكتور ياسر حيمري المنسق العام للمدارس الحقلية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وزارة الزراعة المدارس الحقلية مركز البحوث الزراعية ياسر حيمري السيد القصير

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