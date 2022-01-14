"بلاش تحطموني".. بسمة وهبة تكشف حقيقة نقلها للمستشفى بعد إصابتها بـ"أوميكرون"

04:28 م الجمعة 14 يناير 2022
"بلاش تحطموني".. بسمة وهبة تكشف حقيقة نقلها للمستشفى بعد إصابتها بـ"أوميكرون"

بسمة وهبة

كتب – أسامة علي:

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، حقيقة نقلها إلى المستشفى بعد إصابتها بمتحور "أوميكرون" مؤخرا.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "بترجاكم بلاش إشاعات لأن الوقت ده الواحد بيبقى محتاج كلمه تشجعه، مش إشاعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية، بلاش تحطموني، ,يستغلونا من أجل اللايك والشير".

وتابعت:"أنا مش في المستشفى الحمدلله، أنا بتعالج في البيت" مضيفة: "الدور صعب آه صعب وصعب جدا حرفياً و مؤلم".

وأوضحت:"أنا بعد ما ابتديت اتحسن ظهرت لي أعراض تانية، فقدان حاسة الشم والتذوق، وإصابة الصدر بنزلة شعبية وكحة ببلغم وقرحة في الفم وضربات قلب سريعة ونهجان مستمر"

وأردفت:"محظوظة بالعلاج مع الطبيب الإنسان الدكتور حسام حسني، موضحة أنه محترف ويعمل كل شيء طبي وإنساني: "عشان ينقذ مريضه ويدعمه ويطمنه".

واختتمت كلامها: "بقولها تاني ارجوكم ادعو لنا بدل ما تحطمونا بالإشاعات السلبية، ويارب يشفينا جميعا و يقومنا من المحنة دى على خير".

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بسمة وهبة أوميكرون الدكتور حسام حسني

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