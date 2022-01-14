الطقس.. الأرصاد: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد

04:30 م الجمعة 14 يناير 2022
الطقس.. الأرصاد: فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى هذا الموعد

الطقس

كتب – أسامة علي:

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة من الانخفاض في درجات الحرارة بدأت اليوم على كافة مناطق الجمهورية، مع تواجد فرص لسقوط الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسط على مناطق متفرقة.

وأضافت غانم في تصريحات تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأجواء التي بدأت اليوم تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع تباين كميات الأمطار من يوم لآخر ومن منطقة إلى أخرى باختلاف الأيام.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بمتابعة النشرات الجوية ومعرفة الحالة الجوية بشكل مستمر، مع استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات النهار والليل.

كانت منار غانم، أشارت إلى أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا والسواحل الشمالية.

وأوضحت أن هناك استمرار لفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

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