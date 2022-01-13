رئيس الإنجيلية ينعى الرئيس العام للكنائس الرسولية حول العالم

كتب- مينا غالي:

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، أنها تودع بمزيدٍ منَ الحزنِ، الدكتور القس جورج وود، رئيس الكنائس الرسولية حول العالم، الذي رحل عن عالمنا بعد تاريخ طويل من العطاء والخدمة الروحية، كان له دور عظيم لنمو الكنيسة الرسولية في مصر، وجميع أنحاء العالم.

وتقدم الدكتور القس أندريه زكي، بخالص العزاء للقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، وشعب الكنيسة، وجميع محبِّيه.