حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار ورياح وشبورة.. وحالة الجو في أسبوع

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل طقس بارد نهارًا على القاهـرة الكبـرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شـديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

الطقس غدا الجمعة 14 يناير 2022:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطـة بنسبة حدوث 40:50% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطـار خفيفة مساء بنسبة حدوث (30% تقريبًا) على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

بالإضافة إلى نشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 15 يناير:

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 16 يناير:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط ريـاح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين 17 يناير:

فيشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30: 40%) تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 18 يناير:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا تقريبًا) على بعض الطـــرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحري والسواحل الشماليـــة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 19 يناير 2022:

شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحًا) تقريبًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القـاهـرة الكبـرى والوجـــه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: