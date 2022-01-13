السيسي: "المواطن المصري مش بيتفسح عشان مش لاقي"

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مستعدة لجميع بيانات وقوائم ما يسمى بالاختفاء القسري التي تطلقها منظمات المجمتع المدني، مضيفًا أن هذا الأمر سبق أن حدث في أول دورة من دورات منتدى الشباب.

وأضاف الرئيس، في حديثه على هامش جلسة الصحفيين والمراسلين الأجانب في منتدى الشباب بشرم الشيخ: "هاتوا البيانات اللي بتخرج من المنظمات الأجنبية ونناقشها".

وقال الرئيس السيسي حول سؤال بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر: "هو أنتوا بتحبوا شعبنا أكتر مننا، أنتوا خايفين على بلادنا أكتر مننا، البلد دي مش لاقية تاكل، محدش يعيقنا ويعطلنا بالكلام ده".

وأضاف: "محدش هيحب شعب مصر أكتر مننا، بس إحنا بنحب صح، مش عايزين نعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع، متخلفة في كل شيء، عايزين نكبر ونحقق ناتج قومي كبير. المواطن المصري مش بيتفسح عشان مش لاقي، عايز ياكل، دي قضايا البلد، اللي أنا معني بيها".