السيسي عن ترسيم الحدود في شرق المتوسط: مصر ملتزمة بالاتفاق القانوني

05:56 م الخميس 13 يناير 2022
السيسي عن ترسيم الحدود في شرق المتوسط: مصر ملتزمة بالاتفاق القانوني

الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ملتزمة بالاتفاق مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بملف إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "مش هعلق كتير، لكن إحنا ملتزمين كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بتقسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان".

وأكد الرئيس السيسي أن الأمر برمته بالنسبة لمصر مبني على الالتزام بالاتفاق القانوني الموقع بين الدول الثلاث، مضيفًا: "دي إجابة كفاية".

الرئيس السيسي ترسيم الحدود شرق المتوسط اليونان قبرص منتدى شباب العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا