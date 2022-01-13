السيسي عن ترسيم الحدود في شرق المتوسط: مصر ملتزمة بالاتفاق القانوني

كتب- يوسف عفيفي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ملتزمة بالاتفاق مع اليونان وقبرص فيما يتعلق بملف إعادة ترسيم الحدود البحرية بين الدول الثلاث.

وقال الرئيس السيسي خلال لقائه بالمراسلين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "مش هعلق كتير، لكن إحنا ملتزمين كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بتقسيم الحدود البحرية مع دولة اليونان".

وأكد الرئيس السيسي أن الأمر برمته بالنسبة لمصر مبني على الالتزام بالاتفاق القانوني الموقع بين الدول الثلاث، مضيفًا: "دي إجابة كفاية".