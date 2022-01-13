"الريف المصري": توفير وسائل نقل لخدمة أراضي الـ 1.5 مليون فدان

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن اتفاقها مع جهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل والمواصلات، على بدء توفير عدد من سيارات الميني باص 33 راكب، من خلال إحدى شركات النقل التابعة للجهاز وللوزارة، وذلك للقيام بنقل الركاب من المنتفعين بأراضي "الريف المصري الجديد" في منطقة المغرة من وإلى أراضي المشروع.

وأكد اللواء أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، على تكثيف ومواصلة التعاون المثمر بين الشركة وجهاز تنظيم النقل بما يخدم المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان، وكافة المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد.

وأوضحت شركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان، الخميس، أن رحلات نقل ركاب الريف المصري الجديد من وإلى أراضيهم داخل المشروع القومي بدأت تتم بالفعل من خلال رحلتين منتظمتين يوميًا من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام والعكس، على أن تكون رحلة الذهاب في تمام الساعة التاسعة صباحًا من منطقة المغرة إلى مدينة الحمام، بينما تكون رحلة العودة في تمام الساعة الثانية ظهرًا، من مدينة الحمام إلى منطقة المغرة.

وأضافت الشكرة: هذا يتم بالإضافة إلى إقامة رحلتين منتظمتين أسبوعيًا، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة والعكس، بحيث تكون رحلة الذهاب -بناءً على رغبة جموع المنتفعين- في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس من كل أسبوع، من مدينة بنها إلى منطقة المغرة، في حين تكون رحلة العودة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الأحد من كل أسبوع من منطقة المغرة إلى مدينة بنها.

ومن المقرر أن تعلن شركة تنمية الريف المصري الجديد قريبا عن برنامج رحلات نقل الركاب المخصصة لأراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة غرب غرب المنيا.