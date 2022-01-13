السيسي يتسلم شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الأمريكية للأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، شهادة الاعتماد من ممثل هيئة اعتماد التدريب الأمريكية (ACCET) "رأس هلفر"، لمدة خمسة سنوات.

جاء ذلك خلال حفل خريجي دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار فعاليات اليوم الرابع والأخير لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم انطلقت يوم الاثنين الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستضيف المنتدى نخبة من الشباب من 196 دولة من قارات: إفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.​