كورونا في 24 ساعة| الشباب والنساء الأكثر تضررًا.. وتحذير جديد من أوميكرون و3 أعراض خطيرة

07:11 ص الخميس 13 يناير 2022
كورونا في 24 ساعة| الشباب والنساء الأكثر تضررًا.. وتحذير جديد من أوميكرون و3 أعراض خطيرة

متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

948 إصابة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء

الصحة العالمية: أوميكرون أقل شدة من دلتا لكنه يظل خطيرًا

بسبب كورونا.. مذكرة لرئيس "الوطنية للإعلام" توصي بتخفيف العمالة بقطاعات الهيئة

إيطاليا تسجل أعلى معدل وفيات يومي بكورونا منذ مايو الماضي

فاوتشي: أوميكرون سيصيب الجميع تقريبًا

كورونا.. الصحة تعلن خطوات الحماية من الإصابة بالفيروس بعد الحصول على اللقاح

الجيش الأمريكي يطور "اللقاح المعجزة" ضد متحورات كورونا

أمين "الاتحاد من أجل المتوسط": الشباب والنساء أكثر الفئات تضررًا من فيروس كورونا

السيسي: نجاح الإصلاح الاقتصادي منح مصر فرصة للوقوف أمام كورونا

كورونا بالدول العربية: ارتفاع الإصابات في لبنان والجزائر وانخفاضها في المغرب

الدنمارك تخفف بعض القيود على الرغم ارتفاع الإصابات بكورونا

"لم تنته"..مجدي بدران: "غياب التثقيف الصحي سبب وفاة 5 مليون شخص بكورونا"

كورونا اليوم: 3 أعراض لأوميكرون يجب الحذر منها.. وتحذير من إصابة الأطفال

فيروس كورونا أوميكرون أعراص أوميكرون نشرة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
932

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

906

متعافون اليوم

394740

إجمالي الإصابات

22014

إجمالي الوفيات

328957

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| الشباب والنساء الأكثر تضررًا.. وتحذير جديد من أوميكرون و3 أعراض خطيرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا