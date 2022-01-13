صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

القاهرة- (أ ش أ):

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، حيث طالب الرئيس بوقف الصراعات بالدول المنكوبة لإعادة الإعمار، ووجه التحية للشعب المصري على تحمله أعباء "الإصلاح الاقتصادي"، فضلاً عن عدد الأخبار ذات الشأن المحلي.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان"السيسي في جلستي "التجارب التنموية" و"إعادة الإعمار" بمنتدى شباب العالم: أنفقنا 6 تريليونات جنيه لمحاربة الفقر.. وأدعو لوقف الصراعات بالدول المنكوبة لإعادة الإعمار، ‪ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان، وأن «جائحة» تدمر الحاضر والمستقبل وتقتل الأمل، مؤكدا أن الدولة أنفقت أكثر من 6 تريليونات جنيه (أكثر من 400 مليار دولار)، خلال السنوات السبع الماضية، للخروج من متاهة الفقر‪.‬

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء في مداخلة الرئيس السيسي، خلال جلسة بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، أمس ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.

ونقلت "الأهرام" عن السيسي قوله "منذ توليت المسئولية كان هدفي الأول محاربة الفقر بالعمل بجد وإخلاص، وسنظل نعمل لإنجاز الهدف، ووجه الرئيس التحية إلى الشعب المصري، لتحمله أعباء برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، مبينا أنه راهن على الشعب، برغم تخوف الحكومة، وأنه لولا «الإصلاح الاقتصادي» ما استطعنا مواجهة «كورونا»، لافتا إلى ضخ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الجائحة".

وحول إنشاء مؤسسة «بيم» المتخصصة بتقديم الخدمات للمشردين والفقراء، أوضح الرئيس أن مصر لديها نحو 350 ألف أسرة، ما يعنى نحو مليون ونصف مليون إنسان يعانون ظروف حياة صعبة في الشوارع، مؤكدا أن الجهود تضافرت بين الدولة وصندوق «تحيا مصر» لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن الدولة ستواصل حتى إنشاء مليون وحدة سكنية، منوها بأن ذلك يحتاج إلى أموال ضخمة جدا، كما أشار، في هذا السياق، إلى مبادرة «حياة كريمة» لتحسين معيشة ملايين المواطنين والخروج من دائرة الفقر.

وحيا الرئيس شباب مصر، لأن مبادرة «حياة كريمة» و«منتدى شباب العالم» كان نتاج أفكار هؤلاء الشباب.. وخلال مداخلته بجلسة «المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، أكد الرئيس أن التغيير بالقوة قد يؤدى لخراب لا يتم السيطرة عليه، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط دفعت ثمنا باهظا لتدخل الآخرين في شئونها، منوها بأن الله حمى مصر من هذا المصير.

وشدد الرئيس على أهمية وقف الاقتتال في مناطق النزاعات لإعطاء فرصة لإعادة الإعمار، ووجه الرئيس نداء باسم شباب منتدى شباب العالم لجميع الدول المنكوبة بالصراعات والقادة والمسئولين لتسوية الأزمات. وفيما يخص إعادة إعمار قطاع غزة، وجه بسرعة انتهاء مراحل إعادة إعمار القطاع التي وعدت بها مصر في أسرع وقت.

وتحت عنوان "قرينة الرئيس تستمع لقصص نجاح الشباب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، شهدت أمس، فاعلية بعنوان «إنسباير دى» (الملهمون) بمسرح شباب العالم، ضمن فاعليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، استمعت خلالها لعدد من قصص النجاح الملهمة لنماذج شابة حول العالم بمختلف المجالات.

وروى الشاب المصري، المهندس محمود الكومي الحاصل على جوائز دولية في مجال ابتكارات الروبوت، قصة نجاحه، مشيرا إلى أنه عندما كان في وقت لا توجد به إمكانيات تكنولوجية كبيرة، كان له صديق يعانى من الإعاقة الحركية وكان مشغولا بكيفية مساعدته وأن شقيقه الأكبر يعمل في مجال البرمجيات، فاخترع بمساعدته أول روبوت لمساعدة ذوى الهمم، واستمر شغفه في هذا المجال حتى دخل كلية الهندسة، وكان التحدي وقتها هو التوفيق بين دراسته بالهندسة وشغفه في صناعة الروبوتات، واستطاع ابتكار ماكينة تحكم رقمي دقيقة تعمل حتى الآن بالهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن كورونا لم تكن مجرد جائحة، وإنما خطر كبير أودى بحياة الأحباب والأصدقاء، ففكر في ابتكار الروبوت كيرا، الذي قام بتمويله ذاتيا وباع سيارته الخاصة لاستكمال مشروعه، وكان هناك من يحبطونه ولكنه كان يرد عليهم مستشهدا بما قاله الرئيس السيسي «كل ما يضايقك حد اشتغل أكتر» وهذا بالفعل هو ما قام به، وبعد انتشار فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي عن الروبوت كيرا، صنفت الأمم المتحدة اختراعه كأحد أفضل ٥٠ روبوتا على مستوى العالم، وواحدا من أهم ١٠٠ ابتكار على مستوى العالم.

وعنونت الأهرام "مدبولى ونائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يبحثان التعاون المشترك"، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس الأربعاء، مع «إيف بازيبا ماسودى»، نائب رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق لها، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأشارت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي أشاد بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات.أكد رئيس الوزراء الدعم الكامل للكونغو الديمقراطية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، من أجل وحدتها واستقرارها، لافتا إلى أنه سيتم العمل مع الوزراء المعنيين على دراسة مجالات التعاون المقترحة.

من جانبها، أعربت «إيف بازيبا ماسودى»، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المنتدى، مشيرة إلى أنها قامت على هامش المنتدى بعقد اجتماعات مع المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والري والبيئة، كما عقدت لقاءات مع بعض وسائل الإعلام المصرية، دعت من خلالها المستثمرين المصريين لزيارة الكونغو الديمقراطية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادها.

كما استعرضت المسئولة الكونغولية عددا من الملفات المقترحة للتعاون، التي تضمنت طلب دعم مصر للكونغو الديمقراطية خلال استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، للتعريف بإمكاناتها، والفرص الاستثمارية الواعدة بها لخدمة قضايا البيئة.

حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وتحت عنوان "مصر ستظل منارة تبعث نورها لشباب العالم"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن دكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن منتدي شباب العالم أصبح حدثًا عالميًا ينتظره الشباب من مختلف بلدان العالم، وتهتم به بل وترعاه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يؤكد ذلك رغبة الآلاف داخل مصر وخارجها في المشاركة فيه؛ حيث تقدم له هذا العام في نسخته الرابعة شباب من ١٩٦ دولة من مختلف القارات، وهذا دليل على الأثر الإيجابي الذي تركته المنتديات السابقة وعلى صورة مصر الدولية التي تزداد عاماً بعد عام في توجه واضح من القيادة والحكومة والشعب.

وشددت القباج في تصريحات لها حرص القيادة السياسية على تنظيم النسخة الرابعة للمنتدى في هذا التوقيت رسالة واضحة تؤكد ثقتها وإيمانها الحقيقي في شباب العالم ومصر ودورهم المحوري في المشاركة في كافة المجالات حتى تتحقق أهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن مصر تؤكد أن الاستماع لآراء الشباب وأفكارهم بات حقيقة وواقعا نعيشه في كافة مشروعات الدولة وبرامجها التنموية خلال العقد الأخير.

وقالت القباج إن شباب مصر يمثلون ما يقرب من 25% من المجتمع، وهم عماد أي أُمة وخط دفاعها الأول، كما أنهم شركاء حقيقيون في بناء حضارتها، ولا نستطيع إلا أن نؤكد دورهم في التخطيط، وفي عمليات الإنتاج وتدشين المشروعات، وفي التطوع وخدمة الفئات الأولى بالرعاية، وفي المشاركة في الانتخابات والاندماج في العملية السياسية في مناخ ديمقراطي يحترم جميع الفئات، وفي جهود التنمية بشكل عام جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وفي اجتماع وزراء التعدين العرب بالرياض، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "الملا: مصر تنفذ أول «مصفاة ذهب» معتمدة بمرسى علم أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، من أجل تعظيم القيمة المضافة من موارد الذهب، عبر تعظيم المحتوى المحلى.

وأشارت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال الكلمة التي ألقاها الملا، أمام الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض، بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسهيل المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ولفيف من الوزراء العرب.

وأكد الملا أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها، ذلك انطلاقا من رؤية (مصر 2030)، التي تعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، وأوضح أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية، بعد دراسة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصا هائلة للاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية.

وفي صحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5%"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمية" الصادر عن البنك الدولي، والذي أبرز عدداً من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على رصد المؤشرات والتوقعات الاقتصادية عبر تقارير المؤسسات الدولية، حيث تعدُ مرآة واقعية لتقييم الخطوات والسياسات المتخذة، لافتاً إلى أن ما تعكسه التقارير الدولية من تطور إيجابي في مؤشرات الاقتصاد المصري، يعزز الثقة في المسار المتبع من جانب الدولة المصرية، ويدفعها نحو استمرار السعي لإحراز نتائج أكبر على النحو الذي ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ومستقبل المواطنين.

وتحت عنوان "مصر الوجهة الأولى للسياح الروس خلال رأس السنة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا "آتور"، مايا لوميدزي، كشفت عن الدول التي فضلها المواطنون الروس لقضاء عطلة رأس السنة، لافتة إلى أن مصر احتلت المركز الأول.

وقالت لوميدزي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية "أظهرت الإحصائيات الأولية، في عطلة رأس السنة الجديدة، العشرة أيام، سافر حوالي 550 ألف سائح، منهم حوالي 300 ألف إلى أماكن في روسيا، وحوالي 250 ألف سائح إلى دول أجنبية".

وأشارت إلى أن مصر احتلت المركز الأول من المبيعات الخارجية، حيث استحوذت منتجعات البحر الأحمر على ما يصل إلى 50 % من جميع رحلات عطلة رأس السنة المباعة إلى الخارج، بحوالي 125 ألف روسي.

واحتلت تركيا المرتبة الثانية بنسبة 16% من إجمالي المبيعات، تلتها الإمارات والدومينيكان في المركز الثالث بنسبة أقل من 12 %. أما المركز الرابع – كان من نصيب كوبا، وفي المركز الخامس - جزر المالديف.

وتحت عنوان "وزير النقل يشهد بدء العمل في محور دشنا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير النقل كامل الوزير، تابع مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع أكتوبر الأقصر أسوان والذي يبلغ طوله 925 كم وذلك في المسافة من الأقصر حتى دشنا.

وأضافت الجمهورية أن الوزير، عاين نقطة عبور المسار أعلى نهر النيل بجوار خط سكة حديد قنا أبوطرطور، وموقع ورشة العمرة الجسيمة والمحطة التبادلية للخطين الثاني 6 أكتوبر/أسوان والثالث سفاجا / الغردقة / قنا/ الأقصر) بمحافظة قنا.

كما شهد الوزير تدشين وبدء العمل بمحور دشنا على نهر النيل كأحد شرايين التنمية الجديدة في صعيد مصر حيث جار العمل حاليا في 9 محاور في صعيد مصر وهي الفشن /أبوتيج/ دراو/ بديل خزان أسوان/ شمال الأقصر / منفلوط /دشنا /دار السلام من إجمالي 17 محورا لصعيد مصر تم افتتاح 8 محاور منها 5 محاور خلال ديسمبر 2021.

وتحت عنوان "وفد ليبي يطلع على التجربة المصرية في العاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن وفدًا ليبيًا رفيع المستوى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية الحديثة وبحث سبل التعاون.

وتفقد الوفد الليبي المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، بداية من البرج الأيقوني ومشروع الحدائق المركزية، واستمعوا إلى شرح عن معالم المدينة من أعلى البرج، والذي يتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه، حيث صعدوا للطابق الثاني والخمسين، واستكمل أعضاء الوفد جولتهم التفقدية لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، والتي شملت الحي الحكومي ومسجد مصر ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، ثم الحي السكنى الثالث.