السيسي عن الإصلاح الاقتصادي: الشعب تحمل قسوته.. ولم يخرج مصري ليعبر عن رفضه

10:26 م الأربعاء 12 يناير 2022
السيسي عن الإصلاح الاقتصادي: الشعب تحمل قسوته.. ولم يخرج مصري ليعبر عن رفضه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بدأت فى نوفمبر 2016، تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحدثنا مع صندوق النقد الدولى بمنتهى الوضوح بأننا سنكون جادين للغاية في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع شركاء التنمية، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، الأربعاء، أننا ندرك أن الصندوق لديه الخبرات الكافية لتنفيذ المسار الذى يتم طرحه للإصلاح.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الحكومة ليست فقط التي التزمت، ولكن الشعب المصري أيضا تحمل قسوة الإصلاح الاقتصادي، ولم يخرج مصري واحد ليعبر عن رفضه لهذا الإصلاح.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولى شركاء التنمية منتدى شباب العالم

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