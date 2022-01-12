برلمان 2020- 2025.. عام على أداء النواب اليمين الدستورية

القاهرة - مصراوي:

يمر عام كامل، اليوم الأربعاء، على أداء أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني 2020/ 2025، اليمين الدستورية.

عقد مجلس النواب، الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، جلسته الافتتاحية الإجرائية برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، باعتبارها أكبر الأعضاء سنًّا وبمعاونة النائبَين فاطمة سليم وأبانوب عزت، باعتبارهما أصغر الأعضاء سنًّا.

وبدأت وقائع الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم أدت رئيس الجلسة اليمين الدستورية، وأعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة.

وبدأ أعضاء المجلس، عقب انتهاء المنصة من أداء اليمين الدستورية، أداء اليمين، وكان طبقا لنفس الترتيب الذي تم به خلال استلام كارنيهات العضوية حيث بدأ أعضاء المجلس من القائمة ثم أعضاء المجلس بالمقاعد الفردية، وطبقًا لترتيب معين حسب المحافظات، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الأمانة العامة للمجلس لمكافحة فيروس كورونا.

واستمر النواب قرابة 6 ساعات لأداء اليمين الدستورية، وعقب الانتهاء من أداء كل الأعضاء لليمين، بدأت في الجلسة ذاتها، إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وفتح باب الترشح لرئاسة مجلس النواب؛ حيث أعلن عدد من أعضاء المجلس رغبتهم في الترشح على منصب رئيس مجلس النواب، وأعلنت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي رئيس الجلسة الإجرائية الأولى، حينها، ترشح كل من المستشار حنفي جبالي ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد يوسف دراج ومحمد مدينة، لرئاسة مجلس النواب.

وقررت الشوباشي، حينها، تشكيل لجنة للإشراف على إجراءات انتخاب رئيس مجلس النواب وجمع الأصوات وفرزها وعرض تقرير على المجلس.

وقدم كل مرشح سيرته الذاتية للأعضاء من باب الترشح على مقعد رئاسة المجلس، بينما لم يخلُ الترشح على المنصب من الشباب، حيث أعلن أحمد عبد الحكيم يوسف دراج، رغبته في الترشح لرئاسة مجلس النواب، وهو من مواليد 1985.

واستمرت عملية الترشح والانتخاب على مقعد رئيس المجلس قرابة الساعة، وانتهت بإعلان الشوباشي النتيجة وفوز النائب المستشار الدكتور حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، خلال فصله التشريعي الثاني.

وصعد رئيس المجلس المنتخب عقب ظهور النتيجة إلى المنصة، وتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشي، وقدمت له التهنئة، بينما قدم جبالي حينها الشكر إلى الأعضاء على انتخابه.

واستمرت الجلسة مع تغيير رئيسها؛ حيث أصبح حينها جبالي على المنصة لإدارة إجراءات انتخاب وكيلَي المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

وأعلن جبالي في أولى كلماته بالمجلس بعد أداء اليمين، فتح باب الترشح على منصب وكيلَي المجلس، وتقدم 8 أعضاء للترشح، هم النواب المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين وسليمان وهدان وفريدة الشوباشي ومحمد عبد العزيز ومحمد الجبلاوي وحنان عبد المنعم وسحر بشير معتوق.

وأعلن جبالي رئيس المجلس، عقب انتهاء الانتخابات، فوز كل من المستشار أحمد سعد الدين بمنصب وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبو العينين كوكيل ثانٍ للمجلس خلال الفصل التشريعي الثاني.

ورفع جبالي أول جلسة برئاسته في الفصل التشريعي الثاني بدور الانعقاد الأول، بعد قرابة 10 ساعات، عقب تشكل منصة المجلس من رئيس ووكيلَين، لتعاود الانعقاد في اليوم التالي الأربعاء 13 يناير 2021.

وأعلن جبالي، الأربعاء 13 يناير 2021، فتح التقدم للانضمام من قِبل الأعضاء إلى اللجان النوعية للمجلس، وليعلن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابةً، وقد حدث بالفعل حينها.

ورفعت الجلسة الثانية في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، حينها، عقب الانتهاء من هذه الإجراءات، لتعاد للانعقاد الخميس الموافق 14 يناير 2021.

وعقدت الجلسة الثالثة يوم الخميس 14 يناير 2021، الساعة 11 صباحًا، بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، في البهو الفرعوني للمجلس، ورفع رئيس المجلس الجلسة لإجراء انتخابات مكاتب اللجان النوعية في مقراتها بالمجلس بعد تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات من الأمناء العاملين باللجان النوعية للمجلس.

واستمرت الانتخابات قرابة الساعتين، وعقب ذلك عقدت الجلسة العامة الثانية في اليوم ذاته "الخميس"؛ للإعلان عن نتائج مكاتب اللجان، حيث أعلن رئيس المجلس النتيجة عقب التصديق عليها من الأمانة العامة، وشكلت مكاتب اللجان النوعية من رئيس للجنة ووكيلين وأمين سر.

ورُفعت الجلسة العامة للمجلس عقب ذلك، ليبدأ المجلس في جدول أعماله العادية إيذانًا ببدء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الأول 2020/ 2025.