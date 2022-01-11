بتكلفة ٦٥ مليون جنيه سنويًّا.. عبد العاطي: إحلال وتأهيل منشآت الري وتطوير القناطر بالمحافظات

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم إرسال خطاب القبول لشركة "داي نيبون" اليابانية، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح عبد العاطي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة؛ بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفي إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذي يحظى بالأولوية في مشروعات التنمية.

وأضاف وزير الري أن مجموعة قناطر ديروط الحالية تُعد أقدم منشأ مائي لا يزال يعمل حتى الآن، حيث تم إنشاؤها منذ ١٥٠ عاماً في عام ١٨٧٢، وكانت تسمى بقناطر التقسيم؛ وهي عبارة عن (٧) قناطر تخدم زمام ١.٦٠ مليون فدان في (٥) محافظات، هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة) ، ويأتي هذا المشروع استمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كل المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازورة وساقولة ومنشأة الدهب.

ونوه عبد العاطي بأن الوزارة بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ أعمال التحديث خلال العام المقبل.

جدير بالذكر أنه يجري حاليًّا تنفيذ العديد من المشروعات لإحلال وإعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى، مثل مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد ١٠٤٦ كيلومترًا خلف خزان أسوان، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

ويجرى حاليًّا تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقي شمال مدينة بنها، لتتحمل مرور المركبات التي تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

ويتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكل عناصرها (بوابات- أوناش- جنازير- أجهزة تشغيل- التصوير أسفل المياه- الجسات داخل وخارج المنشآت- أعمال الحقن- الترميم)، بتكلفة سنوية تصل إلى نحو ٦٥ مليون جنيه، مثل عملية تدعيم عدد (٣٠) بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

وفي إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية، يقوم القطاع أيضاً بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط، والانتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقي بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم افتتاحه في شهر مايو الماضي، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الإسماعيلية من الفم وحتى كيلو ٥٠.٥٠٠، وتأهيل عدد (٣) أهوسة بذات المسافة؛ وهي هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة إلى تنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الإسماعيلية.