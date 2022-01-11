السيسي: الإنسان المخلوق الوحيد الذي يستطيع أن يدمر ويهدم ويصلح أيضًا

كتب- أحمد السعداوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الإنسان هو المخلوق الوحيد الموجود على الأرض الذي يستطيع أن يدمر ويهدم، ويصلح أيضًا.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم عن التغير المناخي، في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء: مش هاقول إني مش مستشعر الخطر في التغيرات المناخية.. بقول للشباب لازم تعرفوا إن الإنسان قادر على الإعمار، وبالتالي أي شكل من الأشكال السلبية. ثقوا أنه مع آليات العمل الإنساني الهائلة يستطيع الإنسان أن يتعامل مع الموضوع.

شارك في الحلقة النقاشية كل من: السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومستشار مجموعة المفاوضين الأفارقة، وكاسي فلاين المستشار الاستراتيجي بشأن تغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعقيل حاجات مؤسس شركة للاستشارات البيئية والتنموية في إفريقيا، وكريم طراف مؤسس شركة (هوا- سوا) ، وماركو شلتس باحث واستشاري بمؤسسة "أوبن إيرث"، إلى جانب مجموعة من المتحدثين عن بُعد.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.