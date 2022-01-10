"السودة": افتتاح أول وحدة متكاملة لعلاج السكر بمستشفى الأحرار بالشرقية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، افتتاح وحدة علاج مرض السكر بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون جنيه.

وقال السودة في بيان اليوم، إن وحدة السكر في مستشفى الأحرار التعليمي تعتبر أول وحدة متكاملة لعلاج مرض السكر.

يأتى هذا ضمن برنامج الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لمنع حدوث مضاعفات مرض السكر والتدخل المبكر لعلاج هذه المضاعفات، المنبثقة منه حملة " لا للبتر "، وذلك منعا لحدوث أية إعاقات دائمة بسبب هذه المضاعفات مثل قصور الدورة الدموية الطرفية والتي تؤدي إلى الغرغرينا وحدوث البتر والفشل الكلوي والجلطات القلبية وأيضا الاعتلال الشبكى الذى قد يؤدي إلى ضعف الإبصار والعمى الكامل.

وأضاف أنه يقوم بالعمل بالوحدة استشاريو مرض السكر، تحت إشراف المعهد القومي بالسكر والغدد الصماء ، وذلك ضمن خطة الهيئة لإنشاء وحدات مماثلة بجميع مستشفياتها على مستوى الجمهورية وتكون مرتبطة مركزيا بمعهد السكر لتقديم الدعم اللوجيستى والتقنى والخبرات العلمية والعملية وتوفير الكوادر المدربة لتشغيل هذه الوحدات ، تطبيقا لدور الهيئة البحثى والتدريبي ، وضمن برنامج متكامل لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة حول مرض السكر ومناطق انتشاره والعوامل المختلفة للإصابة به ، لتكون مرجعا مهما لعمل الدراسات المتكاملة حول هذا المرض ومضاعفاته ، للكشف المبكر عنه والحد من مضاعفاته ، والتعامل مع مرض السكر ومضاعفاته كوحدة واحدة لتخفيف آلام المرضى والوصول لأفضل الطرق للعلاج ، تيسيرا على المرضى وذويهم حتى نرفع عنهم عبئا نفسيا وماديا حال حدوث أي إعاقات نتيجة مضاعفات هذا المرض.

وأوضحت الدكتورة جيهان عامر، مديرة مستشفى الأحرار التعليمي، أن الوحدة التى تم افتتاحها تتكون من كافة الخدمات التى قد يحتاجها مريض السكر منذ اليوم الأول للتشخيص مجتمعة فى مكان واحد منذ اليوم الأول للتشخيص ، وتشمل عيادات للباطنة والرمد والقلب والكلى والأوعية الدموية الطرفية والقدم السكرى وعيادات الأعصاب والطب النفسي، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز الوحدة ٢ مليون جنيه ، وملحقا بالوحدة (قسم داخلي ورعاية متوسطة لمرضى السكر).

وقالت الدكتورة أمل كمال رزق، رئيس الوحدة، إنه يتم تنفيذ برنامج متابعة دوري للمرضى طبقا لأحدث المعايير الطبية مع إجراء فحص دوري للقلب بالموجات الصوتية لمنع حدوث الجلطات القلبية والاكتشاف المبكر لها ، وإجراء فحص للأوعية الطرفية بأشعة الدوبلكس لمنع حدوث الغرغرينا والتدخل المبكر في حالة حدوث نقص في تغذية الأطراف ، مع فحص قاع العين والشبكية لمنع حدوث ضعف الإبصار والعمى ، وكذا قياس التوصيل العصبي للحد من حدوث التهابات الأعصاب ، ومتابعة الكلى بالموجات الصوتية ووظائف الكلى لمنع حدوث الفشل الكلوي والتدخل المبكر إذا اقتضى الأمر ، بالإضافة إلى التحاليل الروتينية لضبط مستوى السكر ، مع متابعة التغذية من خلال عيادة التغذية الإكلينيكية والتثقيف الصحي لمرضى السكر وعائلاتهم لضبط مستوى السكر الدم ، بالإضافة إلى عيادة الأطراف الصناعية التى قد يحتاجها مريض السكر فى حالة تعرضه لبتر جزء أو كل الطرف ، ويتم تصنيع الطرف الصناعي من خلال مصنع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية التابع للهيئة، وكل هذه الخدمات تقدم لمرضى نفقه الدولة أو التأمين الصحي دون أي مقابل تيسيرا على أهلنا من المرضى.