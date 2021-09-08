ننشر تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وقال رئيس الوزراء إن الأيام الماضية شهدت العديد من الأنشطة المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي من بينها القمة الثلاثية التي جمعت بين الدولة المصرية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، والتي يأتي انعقادها في إطار الحرص على توثيق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وانطلاقًا من الإرادة المشتركة لتكثيف التنسيق المستمر بين الدول الشقيقة إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس الوزراء بتنظيم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة رئيسي البلدين، والتي يأتي تدشينها في إطار رغبة البلدين في تعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم.

وأشار مدبولي إلى تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير"، التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وتستهدف نحو ٥ ملايين مواطن، ضمن جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية، التي قام بها الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من المنشآت، حيث وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط ومعايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ ذلك، كما تؤكد دائمًا خلال الجولات التفقدية للمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظات، ولا سيما الجاري تنفيذها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري على أهمية الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ.

وأكد مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يتواكب مع مخطط إعادة هيكلة الوزارات الذي يتم تنفيذه حاليًّا على قدم وساق، وهو ما تم التنسيق بشأنه بين الوزارات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات منفردة مع كل وزير لمتابعة تفعيل ذلك.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، خصوصًا في ظل دخولنا الموجة الرابعة، مؤكدًا ضرورة استمرار الحملات الخاصة بالتطهير، ولا سيما في المباني الحكومية، وكذا المطارات وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع بصفة يومية موقف تلقي العاملين في قطاع التعليم للقاح المضاد للفيروس، وكذلك موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وأحاطت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مجلس الوزراء بالزيارة التي قامت بها بصحبة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى جمهورية أوزبكستان، للمشاركة في الاجتماع السنوي السادس والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن محفظة تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع مصر تجاوزت الـ 13 مليار دولار، يتم استثمارها في 350 مشروعًا تنمويًّا، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة لمجموعة البنك، منوهة بنجاح مصر في الحصول على موافقة مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في دورته المقبلة.

وأشار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إلى بدء موسم جني القطن في الوجه القبلي، وافتتاح موسم تجارة الأقطان، بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار تطبيق منظومة تداول القطن الجديدة والتي بدأت بمحافظات الوجه القبلي، كما يجرى تطبيق النظام الجديد في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء بمحافظات الوجه القبلي تزامنًا مع موسم الجني، من خلال 21 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين، موجهًا الشكر لرئيس الوزراء على الدعم المتواصل لإنجاح التجربة، كما توجه بالشكر لجميع الوزارات المشاركة، والتي أسهمت في نجاح هذه التجربة بفضل جهودها الكبيرة.

وعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقريرًا بشأن تعامل الوزارة مع التظلمات الواردة إليها من طلاب الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة هو العمل من أجل مصلحة الطلاب أولًا وأخيرًا، ولذا قدمت الوزارة كل التيسيرات المطلوبة لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم بشأن النتائج، وعقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن ما يحدث حاليًّا في نظام الثانوية العامة هو تحول جذري، وعودة لضبط الأمور ووضعها على المسار الصحيح، قائلًا: نحن ندرك أن الأمر يُواجه بكثير من التحديات، وهو ما يستدعي دومًا الشرح والتوضيح للمواطنين، موجهًا الشكر لوزارة التربية والتعليم على الجهود المبذولة في هذه الفترة، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية على المساعدة في إجراء الامتحانات في ظل ظروف دقيقة وتأمينها بالصورة المطلوبة.

وقدمت نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عرضًا خلال اجتماع المجلس، عن الاستعدادات الحالية للمشاركة في معرض "إكسبو 2020 دبي"، المقرر إقامته في أكتوبر المقبل، واستعرضت برنامج المشاركة المصرية، وأهم الفعاليات به.

وهنأ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مدبولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي؛ لاختيار مجلة "جلوبال فاينانس" العالمية له ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وثمن الدكتور مدبولي التعاون القائم بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة الحالية، وكذا الجهود المشتركة؛ التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في مختلف القطاعات.

وتقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح الـ 69، والذي يوافق غدًا الخميس التاسع من سبتمبر.

وأشاد مجلس الوزراء بالدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة، والذي اتضح بشكل ملحوظ خلال أزمة جائحة كورونا، التي أثرت ‏سلباً على العالم أجمع، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات البلاد من الغذاء، وهو الذي أسهم كذلك في ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة بشكل ملحوظ، حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للفلاحين، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف رفع مستوى معيشة الفلاحين.