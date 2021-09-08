حدث ليلاً| وزير النقل: تحويل عربات قطار الدرجة الثالثة إلى مكيفة.. وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال توسع برنامجها النووي

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

"نصاب محترف".. نقيب أخصائي العلاج الطبيعي عن "سمكري البني آدمين

قال سامي سعد، نقيب أخصائي العلاج الطبيعي، إن ما يقوم به "سمكري البني آدمين" يتنافى مع علم الحركة ويتعارض مع ما تعلمناه وما درسناه وما تدربنا عليه، مشيرًا إلى أن مصطلح "سمكري البني آدمين" شيء جديد وغريب على أذهانا ومصطلح الطرقعة والفرقعة الذي سمعناه في الفترة الأخيرة يدل أن هناك ضحايا كثيرة جدًا وقعت تحت طائلة "الشخص النصاب والمحترف".

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بسبب الجوع.. وفاة نحو ١٥٠ شخصًا في تيجراي خلال يوليو الماضي

تسبب الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، والحصار الذي تفرضه قوات الحكومة الفيدرالية على دخول المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم في وفاة ما لا يقل عن ١٥٠ شخصًا جوعًا، الشهر الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

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السودان يشيد باستجابة مصر لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول

استقبلت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الثلاثاء، حسام عيسى، سفير مصر لدى الخرطوم، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

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وزير النقل: تحويل عربات قطار الدرجة الثالثة إلى مكيفة

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لن نترك عربة سكة حديد أو جرار قديم أو متهالك إلا وسيتم تحديثه وتطوير المنظومة بشكل كامل، مضيفا أن تذكرة قطار المونوريل لن تكون مرتفعة.

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وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال توسع برنامجها النووي

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي.

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وزير النقل: 180 مليون طن بضائع تنقل سنويًا في مصر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر ستصبح مركزا للتجارة العالمية، واللوجستيات في عام 2024، لأنها تتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي متميز، كما لديها إمكانيات جغرافية وبشرية هائلة.

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قتلى وجرحى في إطلاق نار في شيكاغو الأمريكي

تعرض 66 شخصًا لإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية قتل منهم 6 أشخاص في أحداث عنف مسلح في الولاية، وفقًا لبيانات شرطة شيكاغو لتلقى تلك الأحداث بظلالها على الاحتفال بعيد العمال الأمريكي.

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الرئيس الموريتاني السابق يرفض مجددًا الرد على أسئلة المحققين

مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحققين، وذلك لأول مرة منذ وضعه في سجن خاص بالعاصمة قبل شهرين بعد عدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.

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"فتح": الأسرى خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهم

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مساء الثلاثاء، أن "الأسرى خط أحمر، ولن تسمح بالمساس بهم من جميع النواحي"، مشيرةً إلى أن أبناء فلسطين سيقفون ضد أي ممارسات قد تحاول دولة الاحتلال تنفيذها بحق الأسرى.

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البرهان يؤكد حرص السودان على استمرار التعاون مع الأمم المتحدة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، استعداد السودان ورغبته فى تقوية التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الانتقال السلس والتحول الديمقراطي وتحقيق السلام الشامل.

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"أنا بتاع المنتخب".. مصطفى الفقي ردًا على سؤاله "أهلاوي أم زملكاوي"

رد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر، ورئيس مكتبة الإسكندرية، على سؤال الإعلامي شريف عامر، عن كونه "أهلاوي أم زملكاوي"، قائلًا: "أنا بتاع مصر بتاع المنتخب".

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بمخدر ووسادة.. سيدة تتخلص من زوجها بمعاونة أصدقاء عشيقها بالدقهلية

تخلصت ربة منزل في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية من زوجها، بمعاونة اثنين من أصدقاء عشيقها، بعدما وضعت مخدر للزوج وطفلتها وكتمت أنفاسه بوسادة، رغبة في الزواج بالعشيق.

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