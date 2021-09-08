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الرئيس الموريتاني السابق يرفض مجددًا الرد على أسئلة المحققين

12:41 ص الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الرئيس الموريتاني السابق يرفض مجددًا الرد على أسئلة المحققين

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

موريتانيا - (أ ش أ)

مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أمام المحققين، وذلك لأول مرة منذ وضعه في سجن خاص بالعاصمة قبل شهرين بعد عدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.

وقال محمد ولد اشدو رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن موكلهم أكد اليوم لقطب التحقيق تمسكه بالمادة ثلاثة وتسعون من الدستور والتي تمنع القضاء العادي من مساءلته، وتحصر صلاحية اتهامه في البرلمان، ومحاكمته في محكمة العدل السامية.

ويواجه الرئيس الموريتاني السابق اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

ويرفض ولد عبد العزيز الحديث منذ بدء التحقيق معه، معلنا تمسكه بالدستور.

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محمد ولد عبد العزيز موريتانيا الرئيس الموريتاني السابق

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