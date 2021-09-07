وكالة الطاقة الذرية: إيران لا تزال توسع برنامجها النووي

فيينا - (د ب أ)

أفاد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران تواصل توسيع برنامجها النووي.

وذكر تقرير الوكالة أيضا أن إيران تستخدم أجهزة طرد مركزي أحدث وأقوى لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب.

ويجب أن تكون نسبة نقاء اليورانيوم 90% لكي يصبح مناسبا لصنع أسلحة. وقال التقرير إن إيران لديها الآن 10 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب إلى درجة 60% ، وبذلك تقترب من النسبة اللازمة لتصنيع أسلحة.

ووفقا للتقرير السابق، هذه زيادة بمقدار 4ر2 كيلوجرام. وبشكل إجمالي، تمتلك إيران 2500 كيلوجرام من اليورانيوم، بتراجع بمقدار 700كيلوجرام، مقارنة بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذري الصادر في يونيو الماضي.

ومع ذلك، تعني هذه المستويات أن إيران لا تزال تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا والذي وافقت بموجبه إيران على تقليص أنشطة تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.