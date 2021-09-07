بسبب الجوع.. وفاة نحو ١٥٠ شخصًا في تيجراي خلال يوليو الماضي

وكالات

تسبب الصراع في إقليم تيجراي الإثيوبي، والحصار الذي تفرضه قوات الحكومة الفيدرالية على دخول المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم في وفاة ما لا يقل عن ١٥٠ شخصًا جوعًا، الشهر الماضي، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

ووقعت حالات الموت جوعًا في ست مناطق محلية داخل الإقليم الإثيوبي، وكذلك مخيمات لمئات الآلاف من النازحين داخليا في بلدة شير، وفقًا لإفادة صدرت عن مكتب تيجراي للشؤون الخارجية.

وجاء في بيان قوات تيجراي أن "النضوب الكامل لمخزون الغذاء يعني أن مخيمات النازحين داخليا لا تتلقى أي مساعدات وأن المجتمعات المضيفة، التي نفد منها الطعام الآن، لم تعد قادرة على دعمها".