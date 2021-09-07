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السودان يشيد باستجابة مصر لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول

11:00 م الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
السودان يشيد باستجابة مصر لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول

مصر ترسل مساعدات عاجلة للسودان عبر جسر جوي

وكالات

استقبلت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الثلاثاء، حسام عيسى، سفير مصر لدى الخرطوم، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والطُرق المُمكنة لدعم الفترة الانتقالية.

وشكرت الوزيرة مصر، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا" على الاستجابة الفورية عبر تسيير الجسر الجوي من المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين جراء الفيضانات والسيول، وأكدت على الشروع في تنفيذ مصفوفة القضايا و نقاط التعاون المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية، على أن تقدم اللجان المشتركة بين البلدين تقريراً دورياً لوزارتي الخارجية في البلدين مرة كل نصف شهر، ومن ثم رفعه للقيادة في البلدين ودعت إلى المزيد من التعاون في مجالات الطاقة والتبادل التجاري والتدريب

وأكّد السفير المصري دعم القاهرة الثابت للخرطوم ورغبتها في تعزيز التعاون في كل المجالات، وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية، مؤكداً في ذات الوقت على استمرار دعم الحكومة المصرية للسودان، مع التركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، سيما مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على البداية الفعلية لتنفيذ برنامج تدريب الدبلوماسيين، بجانب الشروع في تنفيذ كافة الاتفاقات مع الوزارات ذات الصلة.

مصر السودان فيضانات السودان مساعدات عاجلة

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