قتلى وجرحى في إطلاق نار في شيكاغو الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

تعرض 66 شخصًا لإطلاق نار في ولاية شيكاغو الأمريكية قتل منهم 6 أشخاص في أحداث عنف مسلح في الولاية، وفقًا لبيانات شرطة شيكاغو لتلقى تلك الأحداث بظلالها على الاحتفال بعيد العمال الأمريكي.

وذكرت الثلاثاء صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية أن ما لا يقل عن 11 طفلاً ومراهقًا من بين المصابين بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، خلال إطلاق نار وقع الاثنين.

ويعتبر العدد الإجمالي لعمليات إطلاق النار التى وقعت حتى صباح الاثنين هى الأكبر من نوعها التى تقع خلال عطلة لنهاية الأسبوع منذ عام 2016.