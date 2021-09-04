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ظواهر سلبية.. برلماني يعلق على قانون رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

03:49 م السبت 04 سبتمبر 2021
ظواهر سلبية.. برلماني يعلق على قانون رفع السيارات المتهالكة من الشوارع

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء.

وقال زين الدين، في بيان له اليوم السبت، إن ظاهرة ترك السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع من الظواهر السيئة والسلبية والتي تتسبب في ازدياد التكدس والازدحام داخل الشوارع، مطالبًا جميع المواطنين أصحاب هذه السيارات بالإسراع في إيجاد حلول لهذه المشكلة؛ خصوصًا إذا كانت لديهم الرغبة في استغلال سياراتهم المتهالكة بأية طريقة طبقًا لمشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب.

وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

مجلس النواب محمد عبد الله زين الدين مجلس الوزراء قانون المرور قانون رفع السيارات المتهالكة

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