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رئيس الوزراء يستقبل نظيره الأردني في مطار القاهرة

06:20 م الخميس 30 سبتمبر 2021
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كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، وكان في استقباله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة الدولي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، قادمًا من بيروت على متن طائرة خاصة، وأٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف فور وصوله البلاد بالصالة الحكومية.

وأكدت المصادر أن الزيارة الرسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات، ومن المقرر أن يحضر الضيف خلال الزيارة عدداً من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي رئيس الوزراء الأردني الأردن

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