الصحة: إطلاق 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة والسكان، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، يومي 3 و4 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية، في محافظات: (الشرقية - الغربية - الجيزة - دمياط - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد).

وأوضحت الوزارة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن التخصصات كالتالي: (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال، الباطنة - الأنف والأذن، العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية، خدمات الآشعة والتحاليل).

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