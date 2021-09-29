الجريدة الرسمية: قرار رئاسي بتخصيص أراض للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

ونص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكية الأراضي داخل حدود المساحة المبينة في هذا القرار.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

