Masrawy logo white

الجريدة الرسمية: قرار رئاسي بتخصيص أراض للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

11:42 م الأربعاء 29 سبتمبر 2021
الجريدة الرسمية: قرار رئاسي بتخصيص أراض للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر.

ونص القرار على أن تحتفظ القوات المسلحة بملكية الأراضي داخل حدود المساحة المبينة في هذا القرار.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:
العدد38 تابع د- مؤمن_page-0001العدد38 تابع د- مؤمن_page-0004العدد38 تابع د- مؤمن_page-0005العدد38 تابع د- مؤمن_page-0006العدد38 تابع د- مؤمن_page-0003العدد38 تابع د- مؤمن_page-0008العدد38 تابع د- مؤمن_page-0009العدد38 تابع د- مؤمن_page-0010العدد38 تابع د- مؤمن_page-0011العدد38 تابع د- مؤمن_page-0012العدد38 تابع د- مؤمن_page-0013العدد38 تابع د- مؤمن_page-0007العدد38 تابع د- مؤمن_page-0015العدد38 تابع د- مؤمن_page-0016العدد38 تابع د- مؤمن_page-0002العدد38 تابع د- مؤمن_page-0018العدد38 تابع د- مؤمن_page-0019العدد38 تابع د- مؤمن_page-0020العدد38 تابع د- مؤمن_page-0021العدد38 تابع د- مؤمن_page-0022العدد38 تابع د- مؤمن_page-0023العدد38 تابع د- مؤمن_page-0024العدد38 تابع د- مؤمن_page-0025العدد38 تابع د- مؤمن_page-0026العدد38 تابع د- مؤمن_page-0027العدد38 تابع د- مؤمن_page-0028العدد38 تابع د- مؤمن_page-0029العدد38 تابع د- مؤمن_page-0030العدد38 تابع د- مؤمن_page-0031العدد38 تابع د- مؤمن_page-0017العدد38 تابع د- مؤمن_page-0033العدد38 تابع د- مؤمن_page-0034العدد38 تابع د- مؤمن_page-0035العدد38 تابع د- مؤمن_page-0036العدد38 تابع د- مؤمن_page-0032العدد38 تابع د- مؤمن_page-0014

السيسي موانئ البحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية: قرار رئاسي بتخصيص 19 فدانًا لصالح وزارة الشباب والرياضة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -لطيف ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا