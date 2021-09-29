حدث ليلاً| رد وزير التعليم على تأجيل الدراسة.. وتطورات أزمة الوقود في بريطانيا

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يأتي:

بعد واقعة "الموتوسيكل".. صحة السويس: عقوبات بحق مسؤولي أمن المستشفى العام

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة في السويس، أن رجال الشرطة ألقوا القبض على شابين دخلا قسم الاستقبال بالمستشفى العام مستقلين دراجة نارية، ما عرض حياة العاملين والمرضى للخطر.

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كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت

أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت الثلاثاء لأول مرة تجربة لإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت.

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ليبيا وأمريكا تبحثان أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفين تاونسند والوفد المرافق له، أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

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رئيس مفوضية السلام بالسودان يؤكد الالتزام بتنفيذ اتفاق جوبا

أكد رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان محمد الدبيلو، التزام الدولة والمفوضية، بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، بما يضمن تعافي المجتمع السوداني، ويؤسس لبناء ثقة تمثل الضامن الرئيسي للتحول الديموقراطي.

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البنتاجون يُقرّ بأخطاء و"فشل استراتيجي" في أفغانستان

أقرّ مسؤولو الدفاع الأمريكيون الثلاثاء بأخطاء في التقدير أفضت إلى "فشل استراتيجي" في أفغانستان مع انتصار حركة طالبان من دون عناء بعد حرب استمرت 20 عاماً في أفغانستان.

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الفقي: "الدولة استعادت هيبتها مرة أخرى وعبدالناصر له حضور تاريخي طاغِ"

أكد الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، ومدير مكتبة الإسكندرية، أن الدولة المصرية استعادت هيبتها مرة أخرى الآن كما كان الوضع في الستينيات، قائلًا: "كل شيء يتغير ويتحرك وهناك قدر من الحماس وقوة دفع، وهيبة الدولة أحد سمات العصر الناصري وهذا العصر".

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عبدالحكيم عبدالناصر يكشف أبرز وصايا الزعيم الراحل له- فيديو

كشف عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، عن وصايا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قائلا: "نتعامل كأشخاص طبيعيين، ولا ندخل أي مكان نقول أننا أولاد جمال عبدالناصر"، مشيرًا إلى أنه عندما كان يتعرض لأي موقف في الشباب ويسأل عن اسمه يقول "عبد الحكيم" ولا يقول اسم والده، ولكن بعض الأصدقاء كانوا يردوا بأنه نجل جمال عبد الناصر، وكان ينفعل على اصدقائه، لأنه يريد أن يتعامل بشكل طبيعى.

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رئيس أركان الجيش الجزائري: الجزائر الجديدة عازمة على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة أن الجزائر الجديدة "عازمة أكثر من أي وقت مضى" على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيادي.

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التموين: مد معرض أهلا مدارس بالقاهرة إلى 2 أكتوبر

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمحافظة القاهرة أرض المعارض بمدينة نصر، إلى يوم 2 أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر2021.

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بالصور.. صلاة التجنيز على الأنبا هدرا بكاتدرائية أسوان

أدى الأباء والكهنة بكاتدرائية أسوان صلاة التجنيز على جثمان الأنبا هدرا مطران أسوان والذي وافته المنية أمس الإثنين.

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السعودية تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تجاوزات إيران

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، مشدداً على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.‏

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السفير البريطاني يشيد بقرار بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر

أشاد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بقرار وزارة خارجية بلاده بإلغاء نصيحة عدم السفر إلى مصر إلا للضرورة بسبب فيروس "كورونا".

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جد الطفلة المختفية في خزان مياه المنوفية: لا نعلم أين باقي الجسد؟

قال أشرف الفرجاني عم والد الطفلة سما هاني الفرجاني، المختفية جثتها في مياه محطة مياه كفرداوود بمركز السادات في محافظة المنوفية، إن أبويها قدموا اليوم عينات الحمض النووي الخاصة بهم إلى مصلحة الطب الشرعي، بهدف التعرف على بقايا اللحم التي عُثر عليها الأحد الماضي داخل محطة المياه السطحية بمدينة السادات، إن كانت تخص ابنتهم "سما" أم لا.

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إذا حدث تغيير سنعلن عنه.. وزير التعليم: العام الدراسي في موعده ولن يتم تأجيله

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل جديدة حول موعد التعليم الدراسي، وظهور شائعات عن تأجيل الدراسة.

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الجيش البريطاني يعتزم تقديم المساعدة لتوفير الوقود عبر أنحاء البلاد

قال مصدر في الجيش البريطاني إنه من المقرر أن تبدأ قوات الجيش في قيادة شاحنات الوقود إلى محطات الطاقة في وقت لاحق الأسبوع الجاري بعد موافقة وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

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تحذيرات من استمرار أزمة إمدادات الوقود في بريطانيا

دعا وزير النقل البريطاني جرانت شابس البريطانيين إلى التوقف عن التهافت على شراء الوقود بكثافة، في الوقت الذي حذر فيه اتحاد تجار الوقود من أن أزمة إمدادات الوقود التي أدت إلى نفاد الكميات لدى بعض محطات التموين ستستمر أياما.

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إعلان جزيرة لا بالما الإسبانية البركانية كمنطقة منكوبة

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الثلاثاء جزيرة لا بالما البركانية التي تقع في المحيط الأطلسي التابعة لها كمنطقة منكوبة بسبب الحمم البركانية.

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"الأسعار مبالغ فيها".. نجيب ساويرس يقترح فكرة لتشجيع التنمية العقارية

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن أسعار الأراضي في مصر مبالغ فيها، قائلًا: "الأسعار غليت دا ودا نتيجة أن كل الناس بدأت تتكالب على أماكن معينة، حتى في العاصمة الإدارية الأسعار غليت دلوقتي".

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