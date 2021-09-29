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ليبيا وأمريكا تبحثان أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك

12:50 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
ليبيا وأمريكا تبحثان أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

ليبيا - (أ ش أ)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفين تاونسند والوفد المرافق له، أوجه التعاون الأمني والعسكري المشترك بين البلدين.

وذكر المجلس - وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - أن الاجتماع ناقش جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وخاصة في مناطق الجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، والخطوات المتخذة في هذا الاتجاه.

وفي السياق، عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" اجتماعا اليوم بطرابلس بمشاركة الجنرال ستيفين تاونسند، وحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا - في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، وفقا لـ (وال) - إن الاجتماع يعد خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لاسيما في المجال الأمني، مؤكدة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بتسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، فضلا عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية.

هذا المحتوى من

محمد المنفي لمجلس الرئاسي الليبي تيفين تاونسند يبيا مريكا يتشارد نورلاند لولايات المتحدة

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