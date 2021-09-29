Masrawy logo white

كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت

12:54 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
كوريا الشمالية تجري تجربة لإطلاق صاروخ أسرع من الصوت

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

بيونج يانج - (د ب أ)

أكدت كوريا الشمالية أنها أجرت الثلاثاء لأول مرة تجربة لإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأفادت الإذاعة المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، بأن معهد علوم الدفاع قام بإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، تم تطويره حديثا من طراز "هواسونج-8".

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية (يونهاب) عن الإذاعة الكورية الشمالية أن هذا هو أول اطلاق تجريبي لهذا النوع، وأن "العلماء تأكدوا من قدرة التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط، بالإضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها".

ولم يشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون على عملية الإطلاق، بينما حضر سكرتير حزب العمل الحاكم بارك جيونج تشيونج، ومسؤولو قطاع علوم الدفاع.

كوريا الشمالية صاروخ أسرع من الصوت هواسونج-8 وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية بارك جيونج تشيونج كيم جونج أون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا