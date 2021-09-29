التموين: مد معرض أهلا مدارس بالقاهرة إلى 2 أكتوبر

كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمحافظة القاهرة أرض المعارض بمدينة نصر، إلى يوم 2 أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر2021.

وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قرار الدكتور الوزير بمد المعرض، يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي، لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار «حسام» إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن نسبة التخفيضات بمعارض أهلاً مدارس تتراوح بين 25% و30%، وذلك بمشاركة 210 عارضين يشاركون في معرض «أهلاً مدارس» الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2.