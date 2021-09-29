Masrawy logo white

التموين: مد معرض أهلا مدارس بالقاهرة إلى 2 أكتوبر

12:01 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
التموين: مد معرض أهلا مدارس بالقاهرة إلى 2 أكتوبر

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب - محمد سامي:

قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مد معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بمحافظة القاهرة أرض المعارض بمدينة نصر، إلى يوم 2 أكتوبر بدلاً من 30 سبتمبر2021.

وأشار المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن قرار الدكتور الوزير بمد المعرض، يأتي فى إطار الإقبال الكبير من جانب المواطنين على المعرض الرئيسي، لشراء كل الاحتياجات الخاصة بالاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأشار «حسام» إلى أن قرار المد جاء بالتعاون والتنسيق مع المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن نسبة التخفيضات بمعارض أهلاً مدارس تتراوح بين 25% و30%، وذلك بمشاركة 210 عارضين يشاركون في معرض «أهلاً مدارس» الرئيسي ويقام على مساحة 3000 م2.

علي المصيلحي معرض أهلا مدارس العودة للمدارس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
702

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

588

متعافون اليوم

302327

إجمالي الإصابات

17224

إجمالي الوفيات

255059

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا