حدث ليلًا|20 رسالة من السيسي بافتتاح محطة معالجة بحر البقر.. وكوريا الشمالية تطلق مقذوفًا في بحر اليابان

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الإثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي

-ارتفاع بمستوى جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 588 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 255059 حتى اليوم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الصحة تكشف أسباب زيادة وفيات الموجة الرابعة: لم تخرج عن المتوقع

كشفت الدكتور نهى عصام، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات في الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير مقارنة بالأسبوع الماضي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-جيش كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية أطلقت مقذوفًا في بحر اليابان

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا واحدًا على الأقل لم تتحدد نوعيته اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مش هنتحايل على حد معتدي وأنا مبعرفش أطنِّش".. 20 رسالة جديدة من السيسي للمصريين

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددًا من الرسائل إلى المواطنين والمسؤلين أيضا، على هامش افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، اليوم الاثنين.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرسالة خلال 24 ساعة.. بيان من الصحة بشأن تطعيم طلاب الجامعات بلقاح كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدء استقبال طلبة الجامعات والمعاهد العليا (الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية)، للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، بداية من اليوم الإثنين، ب 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا وبالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي

للتفاصيل اضغط الرابط

-"الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" يطلق تحذيرًا من لعبة "كونكر"

جدد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، تحذيره من لعبة "كونكر" الإلكترونية ، موضحاُ أن شريعة الإسلام لم تتوقف للحظة عن دعم كل خير نافع، ومواجهة كل شر ضار في شتى الأزمنة والأمكنة، وتميزت بالواقعية، وراعت جميع أحوال الناس واحتياجاتهم وحقوقهم في شمولٍ بديعٍ، وعالمية لا نظير لها في الشرائع.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مؤتمر "حكماء المسلمين" بالأردن يدعو لتأسيس ائتلاف إعلامي عربي لمكافحة خطاب الكراهية

انطلقت صباح الاثنين، فعاليات مؤتمر "إعلاميون ضد الكراهية" الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع المركز الكاثوليكي للإعلام، تحت رعاية الأمير غازي بن محمد، عضو المجلس كبير مستشاري الملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن، وبحضور أكثر من 100 إعلامي وإعلامية من مختلف البلدان العربية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مبني بـ5 طرق إنشائية.. 3 معلومات عن كوبري عدلي منصور (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الطرق والكباري، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من المعلومات عن كوبري عدلي منصور الجديد، الذي تنفذه الهيئة ضمن أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مستشار ملك الأردن: خطاب الكراهية اجتاح القنوات الفضائية وزرع الفتن تحت شعار حرية التعبير

قال مستشار ملك الأردن للشئون الدينية، الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري ملك الأردن للشئون الدينية، عضو مجلس حكماء المسلمين، إن خطاب الكراهية اجتاح فضائياتنا الإعلامية والاتصالية، وزرع الفرقة والفتن تحت شعار حرية التعبير، وهو ليس كذلك، ولا يمت للحرية بصلة، بل هو خطابٌ طارىءٌ بغيض ووباءٌ يجتاحُ مجتمعاتنا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بـ"قداسات وإجراءات احترازية".. الكنائس تحتفل بعيد الصليب والبابا يهنئ الأقباط

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد الصليب، وهو أحد أهم الأعياد في الكنيسة القبطية، إذ يمثل ذكرى اكتشاف الصليب المقدس على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس "العربية للتصنيع" وسفير باكستان يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الصناعة

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الإثنين، ساجد بلال، سفير دولة باكستان بالقاهرة، وبحضور طارق دحروج، سفير مصر في باكستان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمد جمال الدين عرفة

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد أحمد إسماعيل أبو الخير للتعزية في وفاة المرحوم اللواء محمد جمال الدين أحمد عرفة وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته.​

للتفاصيل اضغط الرابط

-وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد صراع قصير مع المرض

توفى المطران الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اليوم الاثنين، بعد صراع قصير مع المرض.

للتفاصيل اضغط الرابط

-رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

للتفاصيل اضغط الرابط

-بالصور- وزيرة الهجرة الهولندية في زيارة لمنطقة الأهرامات

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، اليوم الاثنين، أثناء زيارتها الحالية لمصر.

للتفاصيل اضغط الرابط

-متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر

نشر السفير بسام راضي، المتمحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزير الإعلام اليمني: تصريحات مسئولي إيران تؤكد دورها في إنشاء مليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني إن التصريحات الصادرة عن عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية مؤخراً بمثابة اعترافات تؤكد من جديد دور النظام الإيراني في إنشاء مليشيا الحوثي الإرهابية وإدارة انقلابها على الدولة، واستخدامها كذراع لتنفيذ مخططها التوسعي وسياساتها التخريبية في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-لجنة مكافحة كورونا: الصحة العالمية و12 دولة أكدتا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن جميع اللقاحات في مصر آمنة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وأكثر من 12 دولة أوروبية وافقت على تلك اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الصين تدافع عن نفسها ضد الانتقادات في مجلس حقوق الإنسان الأممي

دافعت الصين بشدة وبافتقار غير عادي للدبلوماسية عن نفسها الاثنين، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد الانتقادات، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.

للتفاصيل اضغط الرابط

-الهند تعرب عن التزامها بالعمل من أجل إخلاء العالم من الأسلحة النووية

أعرب وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا اليوم عن التزام بلاده بالعمل من أجل تحقيق هدف إخلاء العالم من الأسلحة النووية وإزالة الأسلحة النووية بالكامل من العالم.

للتفاصيل اضغط الرابط

-حمدوك يبحث مع مبعوث فرنسي دعم الانتقال بالسودان وقضايا إقليمية

بحث رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، مع المبعوث الفرنسي الخاص للسودان ودولة جنوب السودان السفير جان ميشيل دومند، دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي بالسودان، وعددا من القضايا الإقليمية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-اعتراضات فرنسا تعرقل المفاوضات التجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي

قالت مصادر مطلعة إن فرنسا اعترضت على مسودة الموقف الأوروبي الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم الاثنين لطرحه خلال اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة يوم الأربعاء المقبل في مدينة بيتسبرج الأمريكية.

للتفاصيل اضغط الرابط

-مقتل أكثر من 40 شخصًا في نزاع ديني في نيجيريا

أفاد مسؤول في نيجيريا اليوم الاثنين بمقتل أكثر من 40 شخصًا على مدار يومين من أعمال العنف التي شهدتها ولاية كادونا الواقعة شمال البلاد.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تدفق الحمم مجددًا من بركان لا بالما بعد توقفها لفترة قصيرة

تدفقت الحمم البركانية مجددا من بركان في جزيرة لا بالما، وهي واحدة من جزر الكناري في إسبانيا، اليوم الاثنين بعد توقفها لمدة ساعتين في وقت سابق اليوم الاثنين

للتفاصيل اضغط الرابط