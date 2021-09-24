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"القوى العاملة": تعيين 462 شابًا منهم 21 من ذوي القدرات بالسويس

01:09 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
"القوى العاملة": تعيين 462 شابًا منهم 21 من ذوي القدرات بالسويس

محمد سعفان وزير القوى العاملة

مصراوي

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس قامت بتعيين 462 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 21 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1126 باحثا عن عمل، منهم 34 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير- في بيان اليوم /الجمعة / -إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 28 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة ، وتم الانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك من مكاتب البريد ، فضلاً عن استخراج 580 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

من جهته، أوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 83 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 23 منها للمحكمة العمالية، و25 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيصين عمل للأجانب.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 73 منشأة، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبي.

محمد سعفان وزير القوى العاملة السويس تعيين ذوي القدرات

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