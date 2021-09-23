القوى العاملة: صرف مليار و424 مليون جنيه إعانات طوارئ لـ 416 ألف عامل في 3824 منشأة

كتب- مصراوي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، إن المبالغ المصروفة من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و424 مليون جنيه استفاد منها 416 ألفا و666 عاملايعملون في 3824 منشأة وذلك حتى نهاية يونيو 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأضاف سعفان، أن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق على البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة.

وأشار الوزير إلى أن القوى العاملة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق، منوها بأن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

من جانبه تقدم ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.