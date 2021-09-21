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بعد قليل.. السيسي يفتتح مشروعات قومية في محافظة السويس

08:30 ص الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
بعد قليل.. السيسي يفتتح مشروعات قومية في محافظة السويس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الثلاثاء، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار رجال الدولة، مشروعات قومية بمحافظة السويس.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، وهو النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي أسيا وإفريقيا.

ويُمثل نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

كما يُمثل النفق الجديد قيمة مضافة، بتخفيف الضغط على نفق الشهيد أحمد حمدي "1"، في ظل تنامي حركة التعمير والتنمية في شبه جزيرة سيناء، انساقًا مع سياسات دولة ٣٠ يونية واستراتيجية التنمية الشاملة 2030.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي المشروعات القومية السويس محمد زكي

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