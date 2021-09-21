السيسي ناعيا المشير طنطاوي: كانت له صفات الأبطال

كتب- محمد سامي:

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، المشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى لصباح اليوم.

وقال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، "إذ ينعي للأمة رجلاً كانت له صفات الابطال، فأنه يعرب باسمه وباسم شعب مصر وحكومتها عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الراحل المشير محمد حسين طنطاوى، ويدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله للوطن".​

وفقدت اليوم مصر رجل من أخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية الذي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

والراحل كان بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سُجلت بحروف من نور في التاريخ المصري "قائداً… ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر".