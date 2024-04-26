برلماني: انقطاع الكهرباء يمتد لثلاث ساعات في القرى



كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلبي إحاطة موجهين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

واضاف "الجبلاوي"، في طلب الإحاطة الأول أن المواطنون تضرروا من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شىء أساسي يوميًا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحًا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأوضح أن انقطاع التيار الكهربائي يوميًا أكثر من ساعتين حيث يتم التحميل على القرى أكثر، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات يوميًا ولم يجد المواطنين ملجأ إلا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأفاد الجبلاوي أن بعض المواطنين قاموا بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى يتمكنون من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها.

وتساءل الجبلاوي كيف تكون حياة المواطنين في عام ٢٠٢٤؟، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الأحمال؟.



كما تقدم بطلب إحاطة آخر بشأن عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية.