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المتر وصل 100 ألف جنيه.. بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بمناطق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

01:36 م الخميس 02 سبتمبر 2021
المتر وصل 100 ألف جنيه.. بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بمناطق الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

حدائق أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم بيع 11 محلا تجاريا وصيدلية بجلسة للمزاد العلني بمنطقتي (1185 عمارة و645 عمارة) إسكان اجتماعي، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على تلبية احتياجات السكان وتوفير كافة الخدمات لاسيما بالمناطق الحديثة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم اختيار الأنشطة حسب احتياجات كل مشروع وبناءً على رغبات قاطني المشروع، حيث شملت المحال المباعة أنشطة (سوبر ماركت - خضروات وفاكهة - مطاعم - مكتبة - حدايد وبويات)، مضيفاً أنه سيتم عقد جلسة المزاد القادم لبيع 12 محلاً بمشروعات الإسكان الاجتماعي، يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن سعر بيع المتر المربع للمحال تراوح بين 71 ألفاً و 97 ألف جنيه، بينما بلغ سعر بيع المتر مربع للصيدلية نحو 100 ألف جنيه.

الاسكان الاجتماعي حدائق أكتوبر أسعار المحلات

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