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غدا.. قطع المياه عن قرية أبورجوان بالجيزة لمدة 8 ساعات

12:08 م الخميس 02 سبتمبر 2021
غدا.. قطع المياه عن قرية أبورجوان بالجيزة لمدة 8 ساعات

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن قرية أبورجوان وذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء الجمعة الموافق 3/9/2021 وحتى الساعة 4 صباح يوم السبت الموافق 4/9/2021 وذلك لمدة 8 ساعات.

وارجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط مياه قطر 400 مللي متعارض مع أعمال مشروع كوبري علوي فوق مزلقان ثلاجة المرازيق بمنطقة البدرشين.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع المياه شركة مياه الشرب الصرف الصحي الجيزة

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